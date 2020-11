‘Queria ser cozinheira’: Criança fica com cabeça presa em panela de pressão após brincadeira

Um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais mostra o quanto os pequenos ainda conseguem se superar em suas “brincadeiras”. Publicado há poucos dias por Joelma Lima, mãe de Anna Luiza, as imagens mostram uma criança que ficou com uma panela de pressão presa à sua cabeça.

De acordo com a descrição do vídeo divulgado no Instagram, o fato teria acontecido no último dia 6, mas somente agora foi publicado nas redes sociais.

Em entrevista ao UOL, Joelma relatou que a filha havia passado alguns dias na casa da avó e quando foi buscá-la se deparou com a situação inusitada. Como não foi possível retirar o objeto, a mãe ligou para o SAMU e foi orientada a levar a criança a um centro médico.

Em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), a médica também tentou retirar a panela presa à cabeça de Anna Luiza, mas como não foi possível, ambas (mãe e filha) foram encaminhadas para o Corpo de Bombeiros, que segundo a profissional teria maior habilidade para lidar com essa situação.

De fato, os bombeiros conseguiram retirar o objeto da cabeça da pequena, que em conversa disse que fez isso (colocar a panela na cabeça), pois queria ser cozinheira.

Ao que se sabe, mesmo após o susto, Anna Luiza está bem. E como se pode ver na gravação, ambas levaram a situação com tranquilidade. Confira abaixo.