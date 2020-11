Pai acompanha a filha em encontro do Tinder e fotos viralizam

É comum que os pais se preocupem com quem os seus filhos andam saindo. Entretanto, já não é tão comum um pai acompanhar a filha em um encontro do Tinder e ficar observando tudo de uma distância segura.

Segundo o Strambotic, a cena incomum aconteceu no México. A sua protagonista, identificada apenas como ‘Anne’, postou em suas redes sociais as fotos do encontro marcado pelo aplicativo de relacionamentos. Nelas, é possível ver seu pai sentado disfarçadamente em outra mesa tomando um café enquanto olha para o celular, como se fosse um cliente aleatório.

A página El Bolígrafo Político, no Facebook, compartilhou as imagens, que logo se tornaram virais.

#Viral |💕🧔🏻 Este papá acompañó a su hija a conocer a su cita de Tinder para evitar que le sucediera algo malo. La… Publicado por El Bolígrafo Político en Lunes, 2 de noviembre de 2020

Não se sabe se o romance da jovem Anne se concretizou, mas seu pai possivelmente ficou mais tranquilo ao ver com os próprios olhos o pretendente do coração de sua filha.

VEJA MAIS: