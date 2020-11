Confundiu a careca do juiz com a bola: inteligência artificial arruína transmissão de jogo de futebol na Escócia

A relação entre esporte e tecnologia já é bastante polêmica, vide as atuações do Árbitro assistente de vídeo, mais conhecido como ‘VAR’.

Recentemente, os torcedores do time de futebol escocês Inverness Caledonian Thistle Football Club assistiram uma nova e hilária falha tecnológica durante uma partida.

O clube havia anunciado semanas antes que estava mudando de operadores de câmeras humanos para câmeras controladas por inteligência artificial que contam com um novo sistema de rastreamento de bola. Entretanto, surgiu um imprevisto na vida das câmeras robóticas: um bandeirinha calvo.

As câmeras de I.A. pareciam confundir a cabeça careca do homem com a bola durante grande parte da partida, fazendo cortes bruscos para trás, na tentativa de seguir o árbitro assistente, e não a bola.

Inverness Caledonian Thistle don’t employ a cameraman as their camera is programmed to follow the ball throughout the match. The commentator had to apologise today as the camera kept on mistaking the ball for the linesman’s head… pic.twitter.com/LeKsc2bEj7

— Tom Cox (@seagull81) October 24, 2020