Vídeo: Repórter recebe lambida na orelha durante programa ao vivo; veja

Uma repórter do canal televisivo australiano 10, que estava cobrindo as celebrações da Copa Melbourne, passou por uma situação inusitada e constrangedora recentemente, enquanto participava de uma transmissão ao vivo.

Na gravação, que está repercutindo nas redes sociais e em diversos sites de notícias, é possível ver que a jornalista Lee Steele está fazendo sua participação, quando é surpreendida por uma mulher não identificada, que chega por trás da profissional e lambe sua orelha.

Como se esta situação por si só não fosse inesperada, outro indivíduo aparece próximo à repórter e abaixa as calças de costas. Embora o cinegrafista tenha tentado mudar o zoom da câmera, infelizmente ambas as imagens já tinham ido ao ar.

De acordo com informações do Daily Mail, Steele riu da situação após os jornalistas do estúdio confirmarem que de fato tanto a lambida, quanto a imagem do rapaz que abaixo as calças tinham sido reproduzidas.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Veja o vídeo abaixo.