Vídeo impressionante registra briga entre dois crocodilos gigantes em campo de golfe

Um vídeo compartilhado em maio deste ano voltou a repercutir na internet. Nele, dois crocodilos são flagrados brigando em um clube de golfe, localizado na cidade de Hardeeville, nos Estados Unidos.

Segundo informações do canal HOOA Golf, Matthew Proffitt, que é responsável pela gravação, relatou que estava jogando golfe com um grupo de amigos quando avistou o animal. Ele deu detalhes de como tudo aconteceu: “Eles ficavam parados por alguns minutos, com as mandíbulas travadas, e então tentavam rolar”, comentou.

Proffitt explicou também que toda a situação durou cerca de duas horas e que embora tenha ficado surpreendido, esclareceu que não é algo atípico.

Na gravação que foi publicada no YouTube é possível ouvir o som que os répteis emitem durante a luta.

Não há detalhes sobre o destino dado aos animais.

Ficou curioso para ver como foi este momento? Assista o vídeo abaixo: