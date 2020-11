Pegadinha mostra reação de animais ao se depararem com tigre de pelúcia

No mundo animal vale quase tudo para tentar sobreviver, até mesmo fugir. Um vídeo compartilhado no YouTube que já conta com mais de 5 milhões de visualizações, mostra uma pegadinha feita com alguns macacos e cachorros e as suas reações ao se depararem com um tigre de pelúcia.

Na descrição da gravação compartilhada pelo canal Angel Naga, há um reforço de que o vídeo realmente tem somente a função de ser “engraçado” e uma pegadinha.

Para que fosse possível, os animais foram atraídos com algumas laranjas jogadas no chão, ao lado de um “tigre” que estava coberto. Ao se aproximarem tanto das frutas, quanto do animal, um homem, não identificado, tira o lençol.

Além dos milhões de visualizações, a pegadinha também rendeu diversos comentários. Confira abaixo alguns deles:

– “Alguns desses animais nunca viram um tigre, muito menos um gato grande. Portanto, sua reação deve originar-se do instinto, quando seus ancestrais lidavam com essas ameaças constantemente”;

– “Você deu comida para eles. Eu agradeço. Coisa boa”;

– “Como esses animais sabem que o tigre vai comê-los? Eles aprenderam com o NAT GEO?”;

– “Adorei a reação do macaco”;

– “Minha pergunta é: Eles nunca viram um tigre antes, mas como eles sabiam que é um predador e têm medo dele?”.

Como citado anteriormente, embora o tom de humor do vídeo, o jovem termina a gravação alimentando todos os animais.

Quer assistir a pegadinha que está fazendo sucesso entre os internautas? Veja abaixo.