Vídeo surpreendente registra batalha por sobrevivência de Gnu ao ataque de crocodilo

Publicado no mês de setembro, no YouTube, um vídeo continua repercutindo e fazendo sucesso. Nele, é possível ver como um Gnu escapa por pouco de se tornar a próxima refeição de um crocodilo.

De acordo com informações do portal Meio Norte, a situação teria acontecido no sudeste do Quênia, país localizado no leste da África.

Na gravação, pode-se notar que o gnu que sofre o ataque estava atravessando um rio junto com sua manada e após se afastar um pouco dos demais integrantes do grupo é surpreendido pelo réptil.

Veja também:

Além disso, é possível ver ainda como o animal luta para sobreviver em uma árdua batalha.

Por sorte, mesmo com toda a situação tensa, o gnu consegue escapar. Não se sabe se o crocodilo se cansou do embate ou se desistiu de sua presa.

Quer conferir como foi este momento que está repercutindo na internet? Veja o vídeo abaixo.