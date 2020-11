Vídeo registra cachorro fazendo ‘atividade física’ junto com o dono e momento se torna viral nas redes sociais

Um vídeo que registrou um cachorro fazendo ‘atividade física’ junto com o dono se tornou viral nas redes sociais.

O registro foi compartilhado no Twitter, a data da filmagem é desconhecida, pela página ‘Rolê Aleatório’.

Rapidamente, o vídeo repercutiu entre os usuários com inúmeras mensagens. É possível ver o animal se movimentando em um dos esquipamentos.

No perfil com quase 700 mil seguidores, a gravação já conta com mais de 100 mil reproduções. Confira publicação:

aqui de boas malhando pic.twitter.com/RXwrgsMyDU — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) November 9, 2020

