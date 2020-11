Vídeo mostra cobra se fazendo de morta; espécie é chamada de zumbi

Um vídeo no Twitter mostra a incrível reação de uma cobra quando é tocada. O animal se faz de morto e é conhecido por usar essa estratégia para se proteger quando se sente ameaçado, o que rendeu o apelido de “cobra zumbi”.

Em 2019, a Carolina do Norte, nos Estados Unidos, emitiu um alerta pedindo muito cuidado ao encontrar “cobras mortas”, já que na verdade estes animais podem estar bem vivos e, por mais que não sejam venenosos, podem dar um susto e tanto.

My snake whenever I ask it for money: pic.twitter.com/ghcahWTM3O

— Mayibo (@Can_You_Handle) November 12, 2020