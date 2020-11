Vídeo: filho de bilionário lava pneu de Lamborghini com champanhe de R$ 1.400 e gera polêmica

O filho de um bilionário romeno gerou muita polêmica nas redes após divulgar um vídeo em que aparece lavando as rodas de sua Lamborghini com champanhe caro.

Victor Micula, de 25 anos, postou as imagens em sua conta no TikTok. Nelas, ele aparece despejando uma garrafa de Moët & Chandon, que custa R$1.400 (em média), em um dos pneus do veículo de luxo.

Em seguida, ele tira uma máscara facial do bolso e limpa a roda do Lamborghini: “Além disso, a máscara facial não deve ser esquecida, pois é útil para alguma coisa." – Comenta, debochando da pandemia que já levou a vida de quase 1 milhão e 300 mil pessoas esse ano. Não faltaram comentários de usuários revoltados com as suas atitudes.

Segundo o The Sun, Victor costumava ir à escola de helicóptero para que pudesse dormir até um pouco mais tarde. Em 2016, ele entrou com sua Ferrari em uma rua fechada apenas para pedestres só para que a sua então namorada pudesse descer na porta de uma joalheria. Apesar de ser da Romênia, Victor mora na Suíça há 6 meses.

