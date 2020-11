Vídeo registra momento desesperador em que ponte que repórter estava gravando cede

Um vídeo compartilhado no último dia 12, pela repórter do canal americano, Fox 46, Amber Roberts, deixou diversos internautas apreensivos. Nele, a profissional estava participando de uma reportagem, mostrando o impacto de uma enchente no Condado de Alexander, na Carolina do Norte, quando algo inusitado acontece.

Na gravação, que já tem mais de 50 mil visualizações no Twitter, é possível perceber que Amber está explicando sobre os reflexos da enchente, reforçando inclusive que a ponte estava afundando, quando de repente ela (a ponte) acaba cedendo.

Embora o susto e o desespero, principalmente porque a repórter estava sobre a ponte, ninguém saiu ferido.

Impactada com a situação, Roberts escreveu na legenda do vídeo publicado em sua conta do Twitter, que está enviando orações para a população de Alexander.

Além das milhares de visualizações, a gravação também recebeu diversos comentários, dentre eles:

– “Assustador, louco! E pensar que o concreto espesso pode quebrar quando molhado assim. Ainda bem que vocês dois saíram ilesos!”;

– “Imagine isso. A ponte que estava se dobrando, na verdade, desabou quando você subiu nela. Não vale a pena arriscar sua vida por uma história”;

– “Estou tão feliz que vocês dois estão seguros! Obrigado por todo o seu trabalho árduo dia após dia!”.

Ficou curioso e quer ver como foi este momento? Assista abaixo ao vídeo divulgado no Twitter.