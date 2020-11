Vídeo: Mulher surta e tosse em passageiro após ser obrigada a deixar voo por não usar máscara

Uma mulher que pretendia viajar de Belfast, na Irlanda do Norte, para a capital da Escócia, recentemente, foi expulsa de um voo da empresa EasyJet após um surto. Ela ficou totalmente alterada ao ser convidada a se retirar da aeronave por não utilizar uma máscara de proteção.

Como se sabe, atualmente o mundo como um todo enfrenta uma luta diária contra a pandemia do novo coronavírus e mesmo com todas as flexibilizações para viagens, o uso de máscara se faz necessário para que assim se diminua o risco de contágio.

Segundo informações do portal New York Post e como se pode ver na gravação compartilhada no YouTube, ao ser orientada e encaminhada para fora do avião, a mulher, que não teve a identidade revelada, saiu gritando frases como “Todo mundo morre, sabia disso?” e além disso e que mais surpreendeu diversas pessoas que assistiram ao vídeo, ela começa a tossir em cima de outros passageiros.

Como consequência da atitude indisciplinada, a mulher foi presa pela polícia do aeroporto em que decolaria, em Belfast.

Um representante da empresa EasyJet confirmou o ocorrido em um comunicado.

Em nota oficial, a Agência Europeia para a Segurança da Aviação (AESA – traduzido do inglês) reforçou: “Não toleraremos comportamento perturbador em relação a outros passageiros e tripulantes”.

Confira a seguir dois vídeos do mesmo momento que está repercutindo nas redes sociais e em diversos sites de notícias: