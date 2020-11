Vídeo mostra crocodilo gigante andando no gramado: “Isso é o Godzilla”

Uma imagem capturada por um jogador de golfe em um Campo da Flórida de um crocodilo gigante caminhando no local dividiu as opiniões nas redes sociais.

O vídeo gravado pelo jogador Jeff Jones mostra o animal caminhando calmamente sobre o campo, antes de dirigir-se ao lago local e desaparecer.

A criatura ameaçadora foi capturada em vídeo pelo jogador de golfe Jeff Jones .

Muitos comentários na postagem do vídeo ficaram chocados com o tamanho do crocodilo. Alguns o chamaram de dinossauro vivo ambulante e outras comparações não menos exageradas.

“Isso é Godzilla que não é um jacaré”, disse um dos comentários.

Outra usuária, que se identificou como ‘floridiana’, disse: “P*#@ … já vi alguns crocodilos, mas nunca um tão grande. Só a cauda dele pesa quase 50 quilos”. (Com Daily Mail)

Veja o vídeo