Vídeo: Impactante! Ave com dificuldade para voar é devorada por crocodilo

Um vídeo compartilhado recentemente no YouTube vem chamando a atenção de diversos internautas. Nele, uma ave que estava com dificuldades para voar, pois as suas asas estavam molhadas, acaba sendo devorada por um crocodilo.

O fato aconteceu no rio Ord, localizado na cidade de Kununurra, na Austrália, em 16 de outubro, e prendeu a atenção de quem assistiu pela rapidez em que o ataque do réptil acontece.

Embora impactante, este tipo de situação não é incomum, visto que muitas das vezes os crocodilos se escondem debaixo d’água para facilitar a captura de suas presas.

E não só para os animais, os ataques dos répteis a humanos também são frequentes, por isso os cuidados prévios devem sempre ser adotados.

Além disso, é importante reforçar que caso aviste algum animal fora de seu habitat, o serviço de proteção à estas espécies deve ser contatado.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo compartilhado por um canal do YouTube.