Vídeo: ciclista cai em cactos e fica com o corpo cravado com centenas de espinhos

Um ciclista amador foi levado às pressas ao hospital para remover milhares de espinhos após cair em um cactos. O caso aconteceu durante uma corrida de bicicletas na Argentina.

Segundo o Daily Mail, Diego Moreno teria perdido o equilíbrio após atingir um buraco no asfalto. Pessoas que assistiam a corrida o ajudaram a retirar milhares de espinhos de seu corpo mas, mesmo assim, ele teve que ser levado a um hospital para que os espinhos restantes fosses retirados.

Apesar do acidente, Moreno estava grato por seus ferimentos serem leves e afirmou que seus óculos e capacete o salvaram de ficar cego:

“Íamos com mais três ciclistas, eu era o último da fila. Não vi uma pequena cratera no asfalto e bati. Graças a Deus eu estava usando óculos e capacete e não machuquei meu rosto ou cabeça. Porque a maneira como os espinhos se cravaram em mim poderia ter me cegado.” – Declarou o ciclista.

Um vídeo que mostra Moreno emergindo do mato com espinhos de cactos espetados por todo o corpo viralizou nas redes. As imagens mostram as pessoas arrancando os espinhos com as mãos.

