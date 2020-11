Vídeo: Adolescente despenca de escada rolante de shopping após tentar se pendurar em corrimão

Compartilhado no início deste mês por um canal do YouTube, um vídeo vem impactando diversos internautas. Nele, um menino que visitava um shopping na cidade de Nizhnekamsk, na Rússia, é registrado tentando brincar se pendurando no corrimão da escada rolante de um shopping, quando algo inusitado acontece.

Na gravação é possível ver que o menino de 13 anos acaba despencando e é arremessado pela velocidade em que o corrimão se move.

Segundo informações do site Live Leak, o adolescente caiu da altura do 4ª andar do centro de compras.

Devido ao impacto da queda, ele foi levado ao hospital com vários hematomas e fraturas em ambos os ombros. Não há novas informações sobre o atual estado de saúde do garoto.

Uma câmera de segurança do shopping registrou o ocorrido. Assista abaixo: