Do tamanho de uma bola de basquete: ninho de vespas assassinas encontrado tinha 200 rainhas

Especialistas encontraram mais de 500 ‘vespas assassinas' – incluindo 200 rainhas – em uma cidade ao norte da cidade de Seattle, nos Estados Unidos.

Segundo o Daily Mail, o primeiro ninho do inseto asiático localizado no país tinha o tamanho de uma bola de basquete foi destruído com um sistema de sucção à vácuo.

Os cientistas haviam conectado rastreadores de rádio a três insetos, que foram capturados em uma armadilha. Um deles os levou ao ninho.



De acordo com autoridades agrícolas locais, o vespeiro continha 108 células que pareciam vespas-reais prontas para emergir, enquanto outras 76 já haviam desovado.

Para selar as fendas do ninho encontrado, entomologistas usaram trajes de proteção com preenchimento de espuma densa. A árvore foi embrulhada em celofane, com uma única abertura para inserir a mangueira de vácuo para remover as vespas, que serão utilizadas para pesquisas científicas.



No último mês, houve vários avistamentos de pragas invasoras na área. O inseto invasor é normalmente encontrado na China, Japão, Tailândia, Coréia do Sul, Vietnã e outros países asiáticos.

Com cinco centímetros, a vespa gigante asiática é a maior vespa do mundo e pode dizimar colmeias inteiras de abelhas, que já estão sob o cerco de problemas como ácaros, doenças, pesticidas e perda de alimentos.

“As vespas matam as abelhas decapitando-as. Elas então defendem a colmeia como se fosse sua, levando a ninhada para alimentar seus próprios filhotes. Elas já destruíram seis ou sete colmeias no estado de Washington.” – Declarou um especialista à imprensa local.

A população de abelhas está em declínio preocupante há anos e sua erradicação pode ter efeitos prejudiciais ao meio ambiente.

