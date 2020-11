Fotos e vídeo de mostram médico extraindo peixe vivo da garganta de um pescador

Imagens de um fato inusitado e desesperador que aconteceu no último gim de semana se tornaram virais nas redes sociais. Os vídeos e fotos mostram um homem que foi hospitalizado às pressas depois que um peixe vivo entrou em sua garganta e quase o matou por asfixia.

استخراج «سمكة حية» من القصبة الهوائية لصياد في بني سويف

De acordo com o Infobae, o ocorrido aconteceu nas margens do rio Nilo, no Egito. Tudo começou quando homem de 40 anos pescou o primeiro peixe e o segurou com a boca enquanto tentava pegar outros que estavam em um cardume, mas o animal lutava para ser libertado e acabou escorregando por sua garganta até ficar preso na traqueia.

Em declarações dadas em entrevista por telefone à mídia local, o Dr. Ali Al-Hajri, que realizou o procedimento, disse que quando o homem entrou no hospital ele estava inconsciente e que se tivesse demorado mais alguns minutos, teria perdido a vida.