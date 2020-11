Vídeo surpreendente mostra batalha sangrenta entre hienas e cães selvagens por comida

Um vídeo compartilhado há alguns meses nas redes sociais voltou a fazer sucesso entre os internautas. Nele, é possível uma batalha considerada sangrenta entre um grupo de hienas e cães selvagens por comida.

De acordo com informações do site Sputnik, o fato aconteceu no Parque Nacional Kruger, localizado na África do Sul, e na verdade parece que trata-se de uma tentativa dos cães para evitar que as hienas se alimentem do corpo de um dos membros de sua matilha.

Embora toda a insistência, como se pode ver no vídeo, não foi possível evitar que o animal ficasse em pedaços e servisse como alimento para as hienas.

Além disso, como se pode notar também, as pessoas responsáveis pela gravação ficam impressionados com a situação ao longo do vídeo.

Quer conferir como foi este momento que está repercutindo nas redes sociais? Assista abaixo o vídeo compartilhado por um canal do YouTube.