Vídeo registra momento em que ladrão fica com a cabeça presa em ônibus e é atacado por passageiros

Um vídeo de um fato ocorrido no último dia 30 de outubro, na cidade de Xianyamg, na China, vem chamando a atenção de diversos internautas. Nele, um homem suspeito de assaltar um ônibus entra em apuros ao tentar fugir.

De acordo com informações e com o vídeo compartilhado pelo site Live Leak, após roubar os passageiros, o indivíduo tentou escapar, mas acabou ficando com a cabeça presa na porta.

Além das pessoas que estavam no ônibus, que tentavam agarrar o homem e fazer com que ele permanecesse no local até a chegada da polícia, é possível ver ainda na gravação feita por uma câmera de segurança, que pedestres que passam pelo local ajudam a segurar o suposto ladrão.

Mesmo após uma pequena luta, o homem, que não teve sua identidade revelada não conseguiu fugir e foi preso pela polícia que chegou logo em seguida.

O caso agora está sob investigação, segundo o que aponta o Live Leak.

Ficou curioso para ver como foi este momento que está repercutindo nas redes sociais? Assista abaixo o vídeo compartilhado por um canal do YouTube.

O que fazer em casos de assalto?

Embora neste caso em específico o suposto ladrão tenha sido detido, é válido reforçar a necessidade de não se reagir em casos de assalto.