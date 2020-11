Vídeo emocionante mostra a reação de uma ex-bailarina com Alzheimer ao ouvir a música de 'O lago dos cisnes'

Primeira bailarina da companhia 'New York City Ballet' em 1967, a espanhola Marta Cinta, falecida recentemente, foi homenageada nas redes sociais com a divulgação de um vídeo emocionante.

Gravadas em 2019 na cidade de Valencia, na Espanha, as imagens mostram a reação de Marta ao ouvir um trecho da música do balé 'O lago dos cisnes’, escrita pelo russo Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840 – 1893).

Segundo o The Clinic, a iniciativa nasceu de uma associação que promove o uso terapêutico da música em pessoas com Alzheimer e outras demências. Trata-se do projeto ‘Música para despertar’, cujo fundador e diretor é o psicólogo Pepe Olmedo.

Marta González Saldaña, conhecida como Marta Cinta, fez sua formação artística nos Estados Unidos e na América Latina. Nos anos 60, tornou-se a principal bailarina do 'New York City Ballet', nos Estados Unidos.

