Pastor que culpava homossexuais e noivas não virgens pela pandemia morre de Covid-19

O televangelista anti-gay Irving Baxter Jr. morreu de Covid-19. O pastor, que morava no Texas, nos Estados Unidos, era conhecido por suas profecias apocalípticas e por suas repetidas pregações contra a homossexualidade, citando passagens bíblicas que ‘pediam que homossexuais fossem executados’. Ele se enfurecia com o casamento entre pessoas do mesmo sexo e com a aceitação dos membros LGTB+ no cristianismo.

Segundo o Strambotic, quando o vírus atingiu os Estados Unidos pela primeira vez, em março de 2020, Baxter culpou o ‘pecado da fornicação fora do casamento’. Ele ainda alegou que ‘a falta de virgens’ e a homossexualidade eram os culpados pela pandemia. De acordo com ele, “5 por cento das novas noivas nos Estados Unidos são virgens. Isso significa que 95 por cento já cometeram fornicação.”

Baxter também citou uma passagem bíblica que supostamente seria contra os homossexuais e os ‘sexualmente imorais’: “Deus pode estar usando isso como um chamado para despertar. Este coronavírus pode ser um privilégio, porque direi agora que um julgamento muito maior está chegando.” – Declarou.

Ele foi o apresentador do programa de televisão cristão ‘End of the Age’ (ou ‘Fim dos tempos’, em tradução livre para o português), que alcança 100 milhões de lares nos Estados Unidos, e fundou a organização neopentecostal cristã ‘Endtime Ministries’ (‘Ministros do fim dos tempos’).

Baxter foi um defensor ferrenho do presidente Donald Trump, alegando que aqueles que se opunham a ele não eram apenas ‘profundamente desumanos’, mas também ‘satânicos’, afirmando que o diabo estava furioso com Trump por ‘arruinar’ seu objetivo sinistro de um governo global.

