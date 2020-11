Pai que perdeu emprego na pandemia vende recém-nascido por R$ 128 mil

Um homem na China que perdeu o emprego em função da pandemia de covid-19 vendeu seu filho recém-nascido para uma mulher que conheceu pela Internet por 18 mil libras (R$ 128 mil).

O homem, que já tinha 2 filhos, disse que estava sofrendo uma imensa pressão financeira após a perda do emprego e convenceu a esposa a vender a criança para “uma mulher desesperada para ter filhos”.

O caso foi noticiado pelo site chinês Anhui Net, que citou como fonte a polícia ferroviária local, que a prendeu ainda no trajeto de trem para sua casa.

Segundo os policiais, ela estava agindo estranhamento no trem e chamou a atenção dos policiais. Quando interrogada, disse que havia adotado a criança, mas depois confessou que pagou pela compra do bebê de 40 dias, o que é considerado ilegal no país.

A investigação levou aos pais verdadeiros, Liu e Zhang, os dois trabalhadores migrantes na região, que foram detidos para interrogatório. (Com Daily Mail)