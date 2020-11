Vídeo impressionante mostra mamãe tigre guiando filhotes em passeio noturno

Não só no mundo dos humanos, mas também nos dos animais, além de proteger, os pais são responsáveis por ensinar as crianças e um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais está para reforçar isso. Nele, uma mamãe tigre é registrada levando 4 de seus filhotes para um passeio noturno.

Segundo informações do site Hindustan Times, o vídeo foi gravado na Reserva do Tigre de Dudhwa, do estado indiano de Uttar Pradesh.

Na gravação, publicada ontem (9) é possível ver como o animal conduz seus filhotes pelo “passeio”.

Veja também:

Com mais de 20 mil visualizações em menos de um dia, além de comentários elogiando a gravação feita, também foram deixadas respostas ao vídeo dizendo que aparentemente a mamãe tigre estava desorientada devido a quantidade de luzes e flashes.

No Twitter, o vídeo foi divulgado com a legenda: “Brilhante e bela captura de tigresa com filhotes na Reserva de Tigres Dudhwa pelo Diretor de Campo. Vale a pena assistir”.

Quer assistir ao vídeo que está repercutindo nas redes sociais? Veja abaixo: