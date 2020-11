O que os sonhos envolvendo relacionamentos amorosos realmente querem dizer

Recentemente, o The Sun publicou uma lista com os 9 tipos de sonhos mais comuns envolvendo relacionamentos amorosos.

O jornal inglês também incluiu as respectivas interpretações desses sonhos (ou pesadelos) na lista, usando uma pesquisa com quase 4 mil pessoas como base.

Vamos ver quais são?

1. Parceiro traindo com um ex

Este é o sonho mais comum que as pessoas em um relacionamento têm, com 72% das pessoas pesquisadas admitindo que já o experimentaram em algum momento da vida. Geralmente, significa que você tem uma insegurança a ser resolvida. De acordo com especialistas, pode ser medo de abandono ou falta de autoestima. Em alguns casos, esses sonhos também podem significar que há uma terceira pessoa que você teme que possa trazer perigo para o seu relacionamento.

2. Parceiro terminando com você

64% das pessoas afirmam que já acordaram com essa sensação terrível, mas muitas vezes há uma conotação positiva por trás disso: você pode estar dando o próximo passo no relacionamento e encerrando a sua fase atual. É o começo de algo novo e excitante, como comprar uma casa, casar ou até mesmo algo tão simples como dizer "eu te amo" pela primeira vez.

3. Esperando um filho com o parceiro

Sonhar em ter um bebê não é um sinal de que você está realmente grávida, mas está mais relacionado a ter novas ideias e criações em sua vida. Muitas pessoas vivenciam esse sonho (61% dos entrevistados) e o papel de seu parceiro é ajudá-lo a construir e alimentar essas novas idéias.

4. Brigando com o parceiro

Se você sonhou que brigou com o seu parceiro (quem nunca?), pode ser que haja alguns sentimentos reprimidos que precisam ser tirados do peito. Comunicar essas questões e expressar suas emoções ocultas fará com que você sinta que um fardo foi tirado.

5. Fazendo sexo com o parceiro

Provavelmente um dos melhores sonhos de se ter. Pode significar que existem alguns desejos sexuais que você ainda não compartilhou com seu parceiro, mas que adoraria experimentar junto a ele. Esse tipo de sonho também pode criar um vínculo mais profundo entre vocês dois, pois eles são o objeto de seu desejo acima do mundo físico.

6. Parceiro morre

Esse pesadelo muitas vezes está relacionado ao medo de perder o seu parceiro. Também pode significar que você percebeu que ele mudou e isso cria ansiedade e medo em torno de um possível término de seu relacionamento.

8. Casando com o parceiro

Surpreendentemente, esse sonho não é muito comum, mas pode significar que você está ficando muito próximo de seu parceiro atual à medida que começa a pensar em fazer mais coisas juntos do que separadamente. Significa a conexão mais forte como dupla, seu compromisso e dedicação.

9. O parceiro está tentando matar você

Ao contrário do que parece, esse sonho é menos sobre o seu seu parceiro realmente querer machucá-lo e geralmente significa que você tem medo de algo e está tentando evitá-lo na vida real.

E você, já teve algum desses sonhos (ou pesadelos)?

