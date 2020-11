Mulher faz denúncia após receber misterioso pacote com sementes

Uma mulher de 54 anos, moradora do estado de Santa Catarina, acionou a Polícia Militar no último sábado (7) após receber um pacote misterioso com sementes de origem chinesa. E o que chama atenção neste caso é não somente este recebimento inusitado, mas sim porque ela não havia feito nenhuma compra.

De acordo com informações do site UOL, o tenente Nicolas Marques afirmou em entrevista que acredita tratar-se de um engano e que posteriormente o verdadeiro destinatário tentaria ser localizado. Não há nenhuma atualização se isso foi possível.

No começo do mês de outubro, o Ministério da Agricultura divulgou orientações do que fazer caso receba algum pacote misterioso, isso porque esta não é a primeira que algo do tipo acontece.

Até o dia 6 de outubro deste ano, 24 estados brasileiros já haviam relatado tais recebimentos provenientes de países asiáticos como China, Hong Kong e Malásia.

Caso se depare com uma situação deste tipo, o material não deve ser aberto, descartado ou plantado. Neste caso, o Ministério da Agricultura deve ser acionado imediatamente para que a coleta, direcionamento e estudos adequados sejam realizados.

Mais informações e orientações podem ser obtidas no link.