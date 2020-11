Descobrem enorme plantação de maconha em pleno Deserto do Atacama

A polícia do Chile descobriu uma gigantesca plantação de maconha no meio do Deserto do Atacama, no extremo norte do país.

Segundo a Radio Bio Bio, foram extraídas do deserto mais árido do mundo 1.253 plantas do gênero cannabis sativa que mediam até 60 centímetros de altura. Além disso, 1 kg de maconha a granel foi apreendido no processo de secagem.

Reprodução / Radio Bio Bio

“A investigação deste caso continuará com o objetivo de reunir todos os antecedentes relacionados a este tipo de plantações e às pessoas que tentam produzir maconha em setores remotos da região.” – Afirmou um promotor local.

Os proprietários das plantas construíram sua própria estrada de acesso com maquinários. Também trabalharam o terreno, o aplainando e lavrando. Mantinham também cinco tanques de água de mil litros cada para regar as plantas e uma estufa para as plantas, além de uma cabana construída em pedra para moradia.

