Chamada Corona, mãe de 5 filhos diz que sofre com bullying

Uma mãe de 5 filhos disse que desde que começou a pandemia sua vida tem sido bem difícil e que tem sido vítima de bullying e comentários agressivos por causa de seu nome.

Corona Newton, 49 anos, disse que sempre ouviu piadas por causa de seu nome, mas desde o início dos casos de coronavírus, as piadas se tornaram insultos.

Ela disse que quando faz uma reserva no restaurante as pessoas dizem: “como se fosse ouvir alguém com nome de vírus”.

Trotes e telefonemas indelicados também passaram a ser comuns. “É o vírus?”, perguntou uma pessoa anônima que ligou no celular.

LEIA TAMBÉM:

Outro dia, quando levava sua filha ao dentista, ela disse que o telefone tocou e um desconhecido passou a gritar com ela: “Como é [f*@$%] o mundo todo?

Antes da pandemia, Corona disse que seus amigos a chamavam de Budweiser e Guinness. "Disso, pelo menos, eu podia rir", disse. (Com Daily Star)