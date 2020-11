Vídeo: Mãe se equivoca e pega acidentalmente criança errada em supermercado

Um vídeo compartilhado recentemente nas redes sociais fez muitos internautas caírem na risada e ao mesmo tempo ficarem desesperados. Nele, uma mulher é abordada por outra mãe em um supermercado, após ter pego a criança errada.

Na gravação que já tem milhares de visualizações é possível ver que a mulher, não identificada, está fazendo suas compras tranquilamente com uma criança em seu colo, quando é abordada pela verdadeira mãe da criança que a pede de volta.

Embora a situação inusitada, não passou de um engano, pois a outro criança estava no corredor ao lado em frente à uma prateleira.

Mesmo com o susto e com a situação atípica, todos caíram na risada e a situação se encerrou por ali.

Como se pode ver no vídeo, ambas as crianças estão com um casaco de cor parecida, o que pode ter resultado no engano.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo o vídeo.