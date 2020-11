Homem morre atingido por raio enquanto andava de bicicleta

Um homem de 38 anos morreu depois de ter sido, supostamente, atingido por um raio nesta segunda-feira (09) nas Filipinas.

O caso aconteceu em Mactan, ilha localizada na região de Cebu, de acordo com o site local ‘CDN Digital’.

Pessoas que testemunharam a tragédia afirmaram que a vítima foi atingida pela descarga elétrica enquanto andava de bicicleta.

No entanto, de forma preliminar, não foram encontrados sinais de queimaduras no corpo da vítima, o que ainda é analisado.

De acordo com as primeiras informações, Michael Hernaez chegou a ser socorrido, mas acabou não resistindo.

Man dead after he was ‘struck by lightning’ in Cordova https://t.co/kAjIAhuakJ

— CDN Digital (@cebudailynews) November 9, 2020