Fotos: enguia rompe garganta de garça no ar para escapar de ser comida viva

Um fotógrafo amador capturou o exato momento em que uma enguia rompeu a garganta de uma garça para escapar de ser comida viva.

Segundo o The Sun, as imagens impressionantes foram feitas pelo engenheiro Sam Davis, de Maryland, nos Estados Unidos.

Reprodução / The Sun / Jam Press

O homem de 58 anos, que tem o hobby de fotografar a natureza, as compartilhou em sua conta no Instagram.

A enguia é um tipo de peixe de corpo cilíndrico que passa a maior parte da vida enterrada na areia fofa do fundo do oceano. Quando comida viva, pode tentar realizar uma fuga usando sua cauda pontiaguda para romper a parede do estômago de seu predador.

Reprodução / The Sun / Jam Press

O animal pode crescer até dois metros de comprimento e suas caudas afiadas respondem por mais da metade de seu corpo.

VEJA MAIS: