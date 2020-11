Estudante morde e arranca pedaço do pênis do estuprador

Uma estudante de 24 anos reagiu quando um estuprador a atacou dentro de sua casa e arrancou com os dentes um pedaço do pênis do invasor, que estava armado com um cutelo, na cidade de Obuasi, em Gana.

A mulher, que não teve o nome divulgado, contou que acordou com o assaltante invadindo seu quarto pela janela, na madrugada do último sábado, segundo reportagem do The Sun.

Ele a drogou, estuprou e roubou sua TV, dinheiro e aparelho celular. Mas antes de fugir com o roubo, voltou para estuprá-la novamente.

LEIA TAMBÉM:

Quando a forçou a fazer sexo oral, ela mordeu seu pênis com muita força e arrancou um pedaço do órgão.

O estuprador fugiu, mas foi preso mais tarde ao aparecer ensanguentado no mesmo hospital onde a vítima estava sendo atendida. Ela o reconheceu e avisou aos policiais.

A polícia recuperou o pedaço arrancado de seu membro e levou ao hospital para implante.