Vídeo mostra aterrorizante momento em que baleia abocanha e cospe mergulhador

Um vídeo postado em um canal do Youtube mostra o momento exato em que o mergulhador Rainer Schimpf é abocanhado por uma gigantesca baleia de meia tonelada no Porto Elisabete, na África do Sul.

As imagens mostram que tudo ocorreu rapidamente e tão depressa quando a baleia o abocanha ela cospe o homem de volta ao mar, sem ferimentos.

Rainer disse que filmava golfinhos e tubarões se alimentando de sardinha e não havia notado a presença da baleia, quando de repente ela surge do mar e abocanha tudo que está em sua frente, inclusive ele.

Ele disse que ficou apenas alguns segundos dentro da boca do animal e teve uma experiência de quase morte. (Com IG)

Veja o vídeo: