Menina engole cápsula de desinfetar privada e tem parada cardíaca

Uma menina de apenas 2 anos deu entrada às pressas em um hospital da Inglaterra vomitando um líquido rosa brilhante, que sua mãe descobriu depois ser um tablete daqueles usados para desinfetar o vaso sanitário.

Arietta-Grace Barnett tinha 2 anos e brincava com a irmã de 4 quando engoliu o produto.

Após um tempo no hospital, ela foi mandada para casa com um quadro de gastroenterite (uma infecção intestinal), mas teve que voltar ao hospital uma semana depois vomitando sangue e morreu de parada cardíaca no mesmo dia.

O pediatra que a atendeu disse que não estava claro o motivo dela vomitar um líquido rosa, já que o tablete que consumiu era azul-esverdeado, e que recebeu alta porque havia parado de vomitar e estava bem.

O pediatra que a atendeu disse que é preciso ter muito cuidado com produtos que se parecem com doces, pois eles atraem a atenção das crianças e são muito perigosos.

Um inquérito foi aberto para determinar a responsabilidade do hospital e dos pais na morte da menina. (Com NY Post)