Vídeo registra briga em estação que quase termina em atropelamento por trem

Este é o tipo de vídeo em que um acidente fatal não acontece por pouco. Uma câmera de segurança de uma estação de metrô da República Tcheca registrou uma briga entre dois homens, que quase resultou na morte de um deles.

Nas imagens, compartilhadas por diversos sites de notícias e nas redes sociais, é possível ver que dois homens começam a brigar na plataforma até que um soco acaba em momentos de tensão.

Não se sabe o motivo pelo qual a briga se iniciou, mas ela por si só poderia acabar na morte do homem de blusa cinza que cai nos trilhos, após um golpe.

Ao analisarmos as gravações é possível notar ainda que por diferença de poucos segundos, o homem que cai no trilho consegue escapar de um atropelamento.

Segundo informações do site Live Leak, o homem de blusa cinza, que não teve a identidade revelada, foi levado ao hospital com alguns ferimentos no rosto e o ombro fraturado.

Não há detalhes sobre o que aconteceu com o outro rapaz que aparece na gravação.

Ficou curioso e quer conferir como foi este momento? Assista o vídeo abaixo.