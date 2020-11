Vídeo que mostra pai e filho nadando com enorme píton impressiona as redes sociais

Um vídeo impressionante que mostra pai e filho nadando com uma enorme píton se tornou viral e impressionou as redes sociais. A gravação foi feita em Balik Pulau, na Malásia, onde Mohd Redzuan e sua família moram com seis pítons de estimação.

De acordo com o Yahoo News, ele começou a criar os animais há 16 anos quando capturou uma das cobras tentando atravessar uma estrada. Atualmente ele tem licenças do Departamento de Animais Selvagens e Parques Nacionais.

Descubra mais vídeos que impactaram as redes:

“É simples, qualquer animal incluindo as cobras tem seu tempo comendo e brincando. Quando as cobras estão comendo, que é quando elas estão mais ativos, e você deve ficar longe. Fora isso, elas são muito brincalhonas”, explicou ao Rojak Daily, acrescentando que sua esposa e filhos também são apaixonados pelos animais.

Confira: