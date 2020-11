Vídeo: Homem é flagrado urinando no lugar errado e algo inusitado acontece

Não é incomum o registro de homens que aproveitam de lugares inesperados para urinarem e um vídeo compartilhado recentemente por alguns sites de notícias e nas redes sociais está para provar isso.

Na gravação, que de acordo com as imagens de uma câmera de segurança, aconteceu no último dia 26 de outubro, por volta das 20h30, um homem é registrado saindo de um estabelecimento e indo em direção a um poste para urinar. E este seria somente mais um caso, entre milhares, até que algo inesperado acontece.

Veja também:

Se você ficou curioso sobre o que ocorreu, poucos segundos após começar a urinar, uma explosão se inicia. No vídeo é possível ver alguns feixes de luz.

De toda forma, o fato que mais chama a atenção, é que logo a explosão o homem desaparece, não se sabe se ele conseguiu fugir, embora o susto.

Quer conferir como foi este momento? Assista abaixo.