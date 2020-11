Vídeo dá aula de fofura com periquito dormindo na perna da dona

Mochi é um periquito tiriba-de-cara-suja, muito comum no Brasil e na Bolívia, que gosta muito de carinho e no vídeo postado nas redes é possível vê-lo se derreter todo quando sua dona acaricia sua cabeça com o dedo.

Na imagem, Mochi está no joelho de Tracy e o carinho deve estar tão bom que o pássaro vai fechando os olhos e acaba caindo no sono na perna da cuidadora.

Algo bastante incomum, uma vez que essas aves não costumam deitar para dormir.

Alguns internautas ficaram preocupados achando que talvez o periquito estivesse doente, mas Tracy acalmou a todos. Mochi só estava tirando uma soneca mesmo.

Veja o vídeo: