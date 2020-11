Improvisada: Cliente sem máscara usa saco plástico na cara para comprar sanduíche em loja

Funcionários do café Plymouth não entenderam muito bem o que estava acontecendo quando um homem entrou com uma sacola plástica amarrada na cabeça, com dois furos para os olhos. Seria um assalto?

E todos caíram na risada quando ele se aproximou do caixa e pediu um ‘Papai Noel Gordo’, um enorme sanduíche de carne assada que estava sendo lançado naquele dia.

Todos acharam a situação tão engraçada que pararam o atendimento para tirar fotos com o cliente e sua máscara de proteção improvisada.

Após a sessão de fotos, ele recebeu o sanduíche e o conselho de usar uma máscara adequada da próxima vez.

A Inglaterra decretou novo confinamento nacional após os números crescentes de casos de covid-19.(Com The Sun)