Cidade nos Estados Unidos elege cachorro como prefeito

Foi uma corrida apertada. Mas o povo de Rabbit Hash, nos Estados Unidos, deu o seu recado: o próximo prefeito da cidade será um buldogue francês de 6 meses chamado Wilbur Beast.

Segundo a CNN, a vitória do cãozinho foi anunciada na noite de terça-feira. Wilbur pegará a coleira da atual prefeita Brynneth Pawltro, uma pit bull que venceu as eleições de 2016, que não divulgou nenhum comunicado sobre a derrota.

A proprietária do novo prefeito é Amy Noland, de 43 anos, que atribui a vitória à sua estratégia de divulgação feroz: "Ele fez muitas campanhas, esteve em todas as redes sociais e organizou muitos eventos." – Declarou.

Reprodução / CNN

A pequena Rabbit Hash, localizada no estado do Kentucky, possui uma população de apenas 416 pessoas e elege cães como prefeitos desde 1988, quando o canino Goofy Borneman ganhou um mandato de quatro anos (ele morreu tragicamente antes do fim de seu mandato).

Já imaginou se essa moda pega no Brasil?

