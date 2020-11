Vídeo: Vespa Godzilla se esconde embaixo da água para atacar presas

Um vídeo intrigante mostrou a capacidade de uma vespa se esconder debaixo da água por vários segundos antes de atacar sua presa de surpresa uma lagarta, em uma espécie de armadilha engenhosa, fato que lhe rendeu o apelido de ‘vespa godzilla’.

A vespa foi catalogada pelos cientistas japoneses como uma nova espécie e a descoberta foi publicada no Journal of Hymenoptera Research.

No vídeo, a vespa ataca uma lagarta e desfere várias picadas para paralisá-la e por seus ovos dentro dela. Ao eclodirem, as novas vespas se alimentarão dos órgãos da lagarta.

Segundo os cientistas, poucas espécies de vespa são consideradas aquáticas, menos de 0,1%, mas a Godzilla é a única que consegue mergulhar para buscar suas presas.

A female wasp Microgaster godzilla seeks out a moth caterpillar, dives in the water and pulls it out of its case, in order to parasitize it by quickly inserting its ovipositor.

