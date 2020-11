Vídeo: Manifestantes com tanque de guerra pedem que academias fiquem abertas

O lockdown está mexendo com os nervos da população do mundo todo e as manifestações estão tomando proporções fora do comum em muitos países.

Na Inglaterra, um grupo de manifestantes estacionou um tanque de guerra na porta do Parlamento britânico. O que eles querem? Pedem que as academias permaneçam abertas durante o isolamento.

O governo britânico determinou que as academias fiquem fechadas até 2 de dezembro em um esforço para conter o avanço da covid-19, mas muitos britânicos acreditam que os benefícios da ginástica compensam os riscos de ficar doente.

LEIA TAMBÉM:

Uma petição para manter os locais abertos correu o país e conseguiu mais de 500 mil assinaturas.

A Inglaterra já registrou 47 mil mortes e mais de 1 milhão de casos de infecção pela covid-19.

Veja o vídeo feito pelos manifestantes: