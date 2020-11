Tubarão ataca criança em praia na Austrália

Um menino de 13 anos foi atacada por um tubarão em Port Macquarie, na costa norte de New South Wales, na Austrália.

De acordo com informações do site 'The Guardian', o incidente aconteceu nesta semana, e causou pânico.

Com vários ferimentos, o pequeno foi socorrido por paramédicos. Atualmente, está em condição estável.

No dia do ataque, a praia foi fechada momentaneamente. Ainda de acordo com as informações, é o segundo ataque de tubarão em Port Macquarie este ano.

Uma mulher de 35 anos foi gravemente ferida em um ataque enquanto surfava em Shelly Beach em agosto. Ela foi salva pelo marido.

LEIA TAMBÉM: