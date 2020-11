Menino pede boneca de presente e diz à mãe: “Quero ser um grande pai”

O pedido de um garoto porto-riquenho para que sua mãe comprasse uma boneca para ele ganhou as redes sociais como exemplo de luta contra o machismo.

Segundo sua mãe, o garoto disse que “quer ser um grande pai, como o seu pai”, e por isso brinca diariamente com a irmã e com suas bonecas. Mas ele queria que sua mãe comprasse uma para ele, já que sua irmã não gostava que ele brincasse com as dela.

"O que vou fazer com isso? Não sei sobre você, mas ao ensinar meu filho a cooperar em casa e permitir que ele brinque de ser um bom pai estou me certificando de deixar um homem excelente para este mundo. Vamos mudar esta sociedade, meu povo. Não criando mais machos alfas”, disse sua mãe no post.

Em seu post, a mãe diz que o sexismo deve ser eliminado pela raiz. “Brincar de boneca, ajudar na cozinha e fazer as tarefas domésticas não o tornarão menos homem, mas uma pessoa melhor, filho, irmão e marido", disse. (Com 24h)

