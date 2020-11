Vídeo surpreendente mostra luta por sobrevivência de búfalo após ataque de leões

Um vídeo compartilhado por um canal do YouTube vem chamando a atenção de diversos internautas. Nele, é possível ver a luta de um búfalo pela sobrevivência, após ser atacado por um grupo de leões. O momento foi registrado por alguns turistas que faziam um safari no Parque Nacional Kruger, na África do Sul.

Segundo informações do Kruger Sightings, o caso aconteceu com Jennifer Coleman, 39, e Liechen Tonkin, 32, que estavam em veículos diferentes, por isso é possível ver a gravação em diferentes ângulos e que relataram que esta foi uma experiência única na vida.

Embora a situação surpresa, Jennifer relatou em entrevista que aproveitou para ver qual seria o desfecho da perseguição: “Foi uma viagem muito calma, sem muita coisa acontecendo, então paramos para olhar alguns filhotes de leão com sua mãe à uma certa distância de um lado da estrada. Do outro lado havia dois búfalos machos sozinhos. De repente, ao longe, um leão começou a perseguir um búfalo que acabou cruzando a estrada na nossa frente, e nós observamos com entusiasmo o desenrolar da perseguição!”, afirmou.

E como se a situação não fosse a certo modo apreensiva, é possível ver um momento em que o búfalo desnorteado com o ataque acaba se chocando contra um dos veículos do safari.

No YouTube, o vídeo já conta com milhares de visualizações e comentários.

Quer conferir como foi este momento? Assista o vídeo abaixo: