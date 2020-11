Vídeo mostra enorme baleia Jubarte saindo da água e vira caiaque com duas mulheres

Um vídeo compartilhado nas redes sociais mostra o momento em que duas mulheres de caiaque que observavam as baleias, na Califórnia, são arremessadas para o alto por uma enorme baleia Jubarte.

Elas, assim como outros turistas, estavam observando as baleias, mas chegaram muito perto e a baleia submergiu exatamente embaixo delas, virando o caiaque.

Felizmente, foi apenas um susto e ninguém se machucou, mas o incidente foi registrado por duas pessoas diferentes, que gravavam vídeos no local. (Com Extra)

Veja os vídeos:

What started as a peaceful morning of kayaking turned into a close call for two friends at Avila Beach.

Video shows the pair appearing to almost be swallowed by a humpback whale.https://t.co/dJZulNZedN pic.twitter.com/JEyZibxjxi

— FOX26 News (@KMPHFOX26) November 3, 2020