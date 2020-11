Selfie comprometedora: reflexo em óculos escuros revela traição do namorado

Uma mulher descobriu que seu namorado a estava traindo através de um pequeno detalhe em uma selfie enviada a ela por ele.

Sydney Kinsch publicou um vídeo no TikTok contando o seu feito e acumulou mais de 1 milhão de curtidas.

A tal foto comprometedora do namorado, com quem ela já estava há 4 anos, à primeira vista, parece inofensiva. Entretanto, quando você a observa de perto, percebe as pernas de uma outra mulher no reflexo de seus óculos escuros.

Na legenda da publicação, Kinsch escreveu: "Senhoras, verifiquem sempre o reflexo nos óculos do seu namorado." Segundo o The Sun, as traições já vinham acontecendo há mais de um mês.

Na seção de comentários, várias outras mulheres comentaram que também já flagraram seus namorados agindo às escuras de forma semelhante.

Pare ver o vídeo postado por Sydney Kinsch no TikTok, clique aqui.

