Homem derruba parede de gesso em casa e encontra fachada renascentista do século XVI

Em novembro de 2016, Juan Francisco León deu início às obras de restauração do prédio de três andares que comprou para morar em Jaén, na Espanha. Entretanto, quando a parede de gesso de uma das salas foi derrubada, o proprietário deparou-se com uma fachada renascentista do século XVI que se estendia aos restantes pisos da casa.

Segundo o Strambotic, o autor da obra seria o arquiteto Andrés de Vandelvira (1505 – 1575), responsável pelos edifícios mais importantes das cidades espanholas de Úbeda e Baeza.

Reprodução / Strambotic

Após a surpresa inicial, León comunicou o achado às instituições que salvaguardam o patrimônio local. Agora, ele espera um prêmio em dinheiro como recompensa, que corresponde à metade do valor atribuído aos objetos encontrados.

Juan afirma estar disposto a ceder espaço em seu prédio – que possui 25 metros quadrados por andar – para que a fachada renascentista possa ser vista da rua em todo o seu esplendor: “Cumpri minha obrigação de cidadão e agora cabe aos outros cumprir sua parte.” – Declarou.

