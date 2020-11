Gato desaparece por 3 dias e volta com dívida de peixaria pendurada no pescoço

Os amantes de gatos sabem que esses animais basicamente fazem o que querem. No norte da Tailândia, por exemplo, um felino não resistiu às delícias oferecidas por uma peixaria.

Através de uma publicação que viralizou no Facebook, seu dono contou que o gatinho havia desaparecido há três dias.

Quando finalmente voltou, estava um pouco mais gordo e com um bilhete pendurado no pescoço, onde era possível ler: "Seu gato ficava olhando para as cavalas da minha loja. Então, dei três a ele."

Segundo o Strambotic, a nota veio acompanhada do endereço da peixaria e do valor da "multa": 180 baht ou 33 reais, na cotação atual da moeda brasileira.

O homem, feliz com a volta do seu animal de estimação, se prontificou a satisfazer o pedido do bilhete.

