Foto de pai comendo pizza no meio do parto da esposa é detonada por internautas

A foto de um marido comendo pizza enquanto sua esposa está em trabalho de parto ao seu lado viralizou nas redes sociais e foi muito criticada por internautas.

Na imagem, um jovem come um delicioso pedaço de pizza de pepperoni apimentado e ao lado sua mulher está na cama do hospital, aguardando e suportando as dores das contrações.

Na legenda da foto, o marido escreveu: "Não é entrega, é DiGiorno", uma referência ao slogan da pizzaria.

Vários usuários do Reddit, onde a imagem foi compartilhada, ficaram indignados com a frieza do rapaz.

Reprodução

Um deles escreveu: “Ela está sentido dores enquanto ele faz o tipo Eu Como Pizza, Bebo cerveja e tiro fotos suas sofrendo”.

“ A mulher está sentido muitas dores e não acho apropriado fazer piadas neste momento”, disse outro internauta. (Com The Sun)